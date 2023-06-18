В УЕФА раскритиковали клубы из Саудовской Аравии за трансферную активность

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Сегодня 18:35
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Президент УЕФА Александер Чеферин, выразил свою точку зрения относительно активной трансферной деятельности клубов из Саудовской Аравии, которые ориентируются на приобретение возрастных игроков. По мнению Чеферина, аравийские команды делают ошибку, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Боюсь ли я исхода игроков туда? Нет, нет, нет. Я считаю, что это ошибка саудовского футбола.

В чём я вижу проблему? Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков.

Покупка игроков на излете карьеры не развивает футбол. Та же самая ошибка была в Китае, когда они массово привозили игроков, завершавших карьеры", – приводит слова Чеферина "Чемпионат" со ссылкой на Washington Post.

Среди самых звонких переходов известных игроков в саудовские клубы можно упомянуть трансфер Криштиану Роналду в "Аль-Наср" и недавнюю подпись Карима Бензема контракта с "Аль-Иттихадом" (кроме того, этот клуб также претендует на других известных и опытных футболистов, включая Н'Голо и Серхио Бускетса).

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Метки:
УЕФА Саудовская Аравия

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