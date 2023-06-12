У Месси возникли проблемы в Китае

Лидер сборной Аргентины по футболу Лионель Месси столкнулся с проблемами по прилету в Пекин, сообщают Vesti.kz.

По информации Goal, 35-летний нападающий просидел в аэропорту несколько часов из-за проблем с паспортом. Дело в том, что он взял только испанский паспорт, а не аргентинский. После разбирательств игроку выдали ускоренную визу.

Напомним, что в Пекине аргентинская сборная должна провести товарищеский матч с Австралией. Встреча намечена на 15 июня.

Ранее Месси определился со своей дальнейшей карьерой. Аргентинец сделал выбор в пользу клуба MLS "Интер Майами". Им также интересовались испанская "Барселона" и саудовский "Аль-Хиляль", но Лео так объяснил свое решение: "Я хочу вновь обрести радость, наслаждаться своей семьей, своими детьми, повседневной жизнью... И именно поэтому мой переход в "Барселону" не состоялся".