Три европейских гранда захотели подписать Неймара зимой

Бразильский нападающий Неймар вновь привлек внимание европейских клубов после яркого выступления за "Сантос", передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

В чемпионате Бразилии он провёл впечатляющие матчи, включая хет-трик в игре против "Жувентуде".

Его недавний этап в Саудовской Аравии ("Аль-Хиляль") не оправдал ожиданий, и возвращение в Бразилию стало попыткой восстановить форму и уверенность.

Сразу три клуба из Серии А — "Интер", "Ювентус" и "Наполи" — проявляют интерес к нападающему. Все они видят в Неймаре возможность усилить атаку, привлечь внимание фанатов и медиа, а также добавить опыт и креативность в команду. Контракт футболиста подходит к концу, и январское трансферное окно станет решающим для его будущего в Европе.

Напомним, что в Европе Неймар играл за "Барселону" и "Пари Сен-Жермен".