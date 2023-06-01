Тренер ПСЖ сделал заявление о будущем Месси

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Сегодня 17:55
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Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Кристоф Гальтье подтвердил, что аргентинский нападающий Лионель Месси покинет французский клуб по окончании сезона, сообщают Vesti.kz.

"Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. Это будет последний матч Лео на "Парк де Пренс" против "Клермона", - приводит слова Гальтье итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

Матч ПСЖ - "Клермон" состоится 3 июня в рамках заключительного, 38-го тура Лиги 1. Парижане (85) уже гарантировали себе золотые медали, опередив идущего вторым в таблице "Ланс" (81) на четыре очка за тур до конца сезона.

35-летний Месси выступает за ПСЖ с 2021 года, в нынешнем сезоне он провел за парижан 40 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня. Некоторые СМИ отправляют аргентинца в "Барселону" и саудовский "Аль-Хиляль".

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Метки:
ПСЖ Месси Лионель

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