Тренер притворился, что его ударил футболист и получил красную карточку

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 18:10
©Кадр из видео

Интересный эпизод случился в футбольном матче второго румынского дивизиона "Глория Бузэу" - "Оцелул", сообщают Vesti.kz.

В конце игры, проходившей в рамках девятого тура плей-офф, главный тренер "Глории Бузэу" Адриан Михалча притворился, что его ударил футболист из команды-соперника. Он как подкошенный рухнул за пределами поля, когда тот хотел взять мяч, чтобы ввести его в игру. Рефери не купился на этот трюк, показав тренеру красную карточку.

Интересно, что этот матч "Глория Бузэу" выиграла со счетом 1:0.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Румыния
Новости
Сегодня , 18:10
Мировой футбол
Тренер притворился, что его ударил футболист и получил красную карточку
Сегодня , 11:17
Мировой футбол
ПСЖ нашел замену Месси в Англии
Сегодня , 08:51
Мировой футбол
Капелло посоветовал Анчелотти уйти в сборную Бразилии после провала "Реала" в ЛЧ
Вчера , 07:41
Мировой футбол
Роналду написал пост после важной победы "Аль-Насра"
16 мая, 23:52
Мировой футбол
Разлучить сына с Джорджиной? Мать Роналду ответила на вопрос о колдовстве
16 мая, 13:02
Мировой футбол
Стало известно, как переход Роналду изменил футболистов "Аль-Насра"
15 мая, 19:48
Мировой футбол
В "Барселоне" рассчитывают на возвращение Месси
14 мая, 13:55
Мировой футбол
Казахстанец сыграет в сильнейшей лиге топового европейского чемпионата
14 мая, 09:14
Мировой футбол
Отписался или нет? Фанаты Роналду строят догадки из-за интервью о Месси
14 мая, 07:39
Мировой футбол
Все решено? Клуб из Саудовской Аравии получил серьезную поддержку в борьбе за Месси
© 2008 - 2023 ТОО «EML»