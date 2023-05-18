Тренер притворился, что его ударил футболист и получил красную карточку

Интересный эпизод случился в футбольном матче второго румынского дивизиона "Глория Бузэу" - "Оцелул", сообщают Vesti.kz.

В конце игры, проходившей в рамках девятого тура плей-офф, главный тренер "Глории Бузэу" Адриан Михалча притворился, что его ударил футболист из команды-соперника. Он как подкошенный рухнул за пределами поля, когда тот хотел взять мяч, чтобы ввести его в игру. Рефери не купился на этот трюк, показав тренеру красную карточку.

Интересно, что этот матч "Глория Бузэу" выиграла со счетом 1:0.