Тренер Испании потрогал женщину за грудь на чемпионате мира и попал в кадр

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Вчера 21:08
©twitter.com

Главный тренер сборной Испании Хорхе Вильда потрогал женщину за грудь во время одного из матчей на чемпионате мира по футболу среди женщин в Австралии и Новой Зеландии. К слову, она входит в его тренерский штаб, сообщают Vesti.kz.

Этот момент попал в кадр и вызвал жаркие споры в соцсетях.

Интересно, что это не первый случай с участием представителей Испании.

Ранее президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал соотечественницу Дженнифер Эрмосо в губы во время церемонии награждения, чем вызвал шквал критики в свой адрес. Позже он извинился за свои действия, что не помешало бывшей полузащитнице сборной США Меган Рапино резко высказаться по этой ситуации.

Напомним, Испания стала победителем мундиаля, обыграв в финале Англию - 1:0. Решающий гол на 29-й минуте забила Ольга Кармона.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Испания Чемпионат мира по футболу
Новости
Сегодня , 09:02
Мировой футбол
Анчелотти отметил работу Гвардиолы
Сегодня , 08:22
Мировой футбол
Месси помог "Интер Майами" выйти в финал Кубка США
Вчера , 21:36
Мировой футбол
Карим Бензема поругался с главным тренером "Аль-Иттихада"
Вчера , 21:08
Мировой футбол
Тренер Испании потрогал женщину за грудь на чемпионате мира и попал в кадр
Вчера , 17:52
Мировой футбол
Месси обошел Роналду в рейтинге самых дорогих игроков
Вчера , 16:22
Мировой футбол
"Схватился за пах". В США прокомментировали инцидент с поцелуем на чемпионате мира
Вчера , 15:18
Мировой футбол
Тренер восхитился Роналду и оценил его вклад в игру "Аль-Насра"
Вчера , 14:17
Мировой футбол
Месси покорилось новое достижение в США
Вчера , 13:00
Мировой футбол
Новый тренер "Аль-Насра" рассказал о роли Роналду при его назначении
Вчера , 09:34
Мировой футбол
Криштиану Роналду отреагировал на выход "Аль-Насра" в азиатскую Лигу чемпионов
© 2008 - 2023 ТОО «EML»