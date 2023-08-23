Тренер Испании потрогал женщину за грудь на чемпионате мира и попал в кадр

Главный тренер сборной Испании Хорхе Вильда потрогал женщину за грудь во время одного из матчей на чемпионате мира по футболу среди женщин в Австралии и Новой Зеландии. К слову, она входит в его тренерский штаб, сообщают Vesti.kz.

Этот момент попал в кадр и вызвал жаркие споры в соцсетях.

Интересно, что это не первый случай с участием представителей Испании.

Ранее президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал соотечественницу Дженнифер Эрмосо в губы во время церемонии награждения, чем вызвал шквал критики в свой адрес. Позже он извинился за свои действия, что не помешало бывшей полузащитнице сборной США Меган Рапино резко высказаться по этой ситуации.

Напомним, Испания стала победителем мундиаля, обыграв в финале Англию - 1:0. Решающий гол на 29-й минуте забила Ольга Кармона.