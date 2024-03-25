Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино прокомментировал поражение своей команды от "Нью-Йорк Ред Буллз" в матче регулярного чемпионата МЛС, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на "Ред Булл Арене" в Харрисоне (США) и закончилась со счетом 4:0. Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси пропустил игру из-за травмы.

После игры Мартино эмоционально прокомментировал разгром.

"Нас переиграли от начала до конца. У "Ред Буллз" было видно желание побеждать, а у нас нет. Когда команда вступает в игру без стремления победить, без соревновательного духа, а другая команда просто хочет выиграть матч, она это сделает. Отсутствие Месси – это большая потеря любой команды", – приводит слова тренера Daily Star.

Добавим, что Месси из-за травмы задней поверхности бедра пропустил второй матч подряд. В текущем сезоне МЛС аргентинец провел три матча и забил три гола.

"Интер Майами" с 10 очками за шесть матчей занимает второе место в турнирной таблице МЛС.

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