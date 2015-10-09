Тренер "Хартса" прояснил ситуацию с Чесноковым: казахстанец пропустил три игры

Главный тренер шотландского "Хартса" Дерек Макиннес прокомментировал ситуацию вокруг новичка команды - казахстанского футболиста Ислама Чеснокова, сообщают Vesti.kz.

Чесноков дебютировал за "Хартс" 17 января в матче Кубка Шотландии против "Фалкирка", где казахстанец вышел на замену и заработал пенальти, однако его команда уступила в серии пенальти (4:5). В трёх последних турах чемпионата Ислам оставался вне заявки.

По словам специалиста, тренерский штаб не считает правильным форсировать его появление на поле без полной физической готовности. Макиннес подчеркнул, что сезон для Чеснокова завершился ещё в ноябре, что влияет на его текущую форму.

"Чесноков и Мато – оба захватывающие игроки, и я думаю, что они докажут, что могут быть полезными для нас", – отметил Макиннес Edinburgh News.

Наставник "Хартса" добавил, что адаптация к новому чемпионату после длительной паузы требует времени и терпения.

"Я смотрю тренировки и вижу то, что вижу: это два парня, у которых сезоны закончились в ноябре. Смена динамики и стиля футбола сама по себе сложна, даже когда игрок полностью готов, а здесь они все ещё находятся в стадии небольшой предсезонной подготовки", – сказал тренер.

Макиннес отметил, что Чесноков понимает своё положение и работает над тем, чтобы быстрее набрать оптимальные кондиции.

"Хорошо то, что оба парня это понимают, оба это принимают и полностью отдаются работе. Они выполняют дополнительную нагрузку, и мы надеемся, что между нынешним моментом и концом сезона они смогут сыграть свою роль", – добавил специалист.

По словам тренера, выпускать игроков на поле без необходимой подготовки может быть рискованно.

"Иногда люди считают, что если футболист попал в заявку, значит, он готов играть. В этом и заключается опасность. Как тренер, ты обязан смотреть шире и быть честным по отношению к игрокам", – резюмировал Макиннес.

Ближайший шанс выйти на поле у Чеснокова может появиться 11 февраля в эдинбургском дерби против "Хиберниана".

Сейчас "Хартс" возглавляет таблицу чемпионата Шотландии. После 24 сыгранных туров в активе команды 54 очка. Вторую строчку делят "Селтик" и "Рейнджерс" (по 48 очков).

