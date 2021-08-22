"Трансферное окно курильщика и здорового человека". В интернете троллят "Арсенал" в сравнении с ПСЖ и переходом Месси

Популярный телеграм-канал GOAL24 потроллил лондонский "Арсенал" в сравнении с трансферами ПСЖ этим летом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В английский клуб за 147 миллионов евро перешли бельгийский полузащитник Самби Локонга, португальский защитник Нуну Тавареш, норвежский полузащитник Мартин Эдегор, а также английский вратарь Аарон Рэмсдейл и защитник Бен Уайт.

А во французский клуб - марокканский защитник Ашраф Хакими, итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, аргентинский форвард Лионель Месси, испанский защитник Серхио Рамос и нидерландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум. За эти трансферы ПСЖ заплатил 60 миллионов евро, так как некоторые перешли в клуб в статусе свободных агентов.

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