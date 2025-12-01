Тимур Кападзе официально сменил работу после ухода из сборной Узбекистана

Бывший главный тренер сборной Узбекистана Тимур Кападзе официально возглавил наманганский "Новбахор", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу узбекского клуба.

Сообщается, что сегодня футбольный клуб "Навбахор" официально представит Кападзе в качестве нового главного тренера.

"Опытный специалист достиг полного согласия с руководством клуба по всем вопросам, включая будущие планы и цели команды. Стороны подписали контракт.

Тимур Кападзе является одной из самых заметных фигур в узбекском футболе, и за свою тренерскую карьеру он успешно руководил командами разного уровня, от юношеских до национальной сборной.

Под его руководством команды добились значительных результатов на международной арене. Руководство ФК "Навбахор" уверено, что опыт Тимура Кападзе, его профессиональный взгляд и подход к современному футболу сыграют ключевую роль в достижении целей клуба. Новый главный тренер приступит к работе с командой уже сегодня", - гласит обращение клуба.

Кападзе возглавлял сборную Узбекистана с января 2025 года по 6 октября 2025 года. За это время он провёл 9 матчей: 5 побед и 4 ничьих. Под его руководством сборная Узбекистана впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира.

В октябре этого года Ассоциация футбола Узбекистана назначила на пост главного тренера сборной итальянского специалиста Фабио Каннаваро.