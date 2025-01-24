Криштиану Роналду-младший, сын звездного нападающего "Аль-Насра", совершил настоящее шоу в матче юниорского чемпионата Саудовской Аравии до 15 лет. В игре против команды "Аль-Иттихад", который завершился со счетом 5:4, 14-летний Роналду забил все пять голов своей команды, оформив впечатляющий пента-трик и став главным героем встречи, передают Vesti.kz.

До перехода в "Аль-Наср" Криштиану-младший успел поиграть в академиях таких грандов, как "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".



Судя по всему, талант отца передался мальчику по наследству. Уже в юном возрасте он сумел заявить о себе, а его последнее выступление лишь укрепило репутацию одного из самых перспективных молодых футболистов современности.

В это время Криштиану-старший, выступающий за "Аль-Наср" с января 2023 года, поддерживает сына в его футбольной карьере, а оба футболиста выступают за свои команды под 7-м номером.

Напомним, что Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей. Первенец, Криштиану-младший, появился на свет в июне 2010 года, став первым ребенком знаменитого футболиста.

39-летний форвард уже поделился подробностями о своих отношениях с старшим сыном.