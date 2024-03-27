Футболисты сборной Англии и Бельгии провели товарищеский матч, который состоялся в Лондоне на стадионе "Уэмбли", передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:2. При этом хозяева поля были в роли догоняющей стороны, но в обоих случаях им удалось отыграться. А от поражения они спаслись уже в компенсированное время стараниями суперзвезды "Реала".

У бельгийцев дубль оформил Юри Тилеманс (11-я минута, 36-я). У англичан отличились Айвен Тоуни (17-я с пенальти) и Джуд Беллингем (90+5-я).

Напомним, что на предстоящем Евро-2024 в Германии англичане сыграют в группе C, где им будут противостоять команды Словении, Дании и Сербии. Соперниками бельгийцев по квартету E станут сборные Словакии, Румынии и Украины.