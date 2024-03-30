Суперклуб из Узбекистана следит за Абатом Аймбетовым

Узбекистанский "Пахтакор" в зимнее межсезонье активно интересовался кандидатурой форварда сборной Казахстана Абата Аймбетова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

28-летний нападающий выбирал между румынским "Стяуа", азербайджанским "Карабахом" и турецким клубом "Адана Демирспор". В итоге выбор казахстанца пал на команду Суперлиги, учитывая желание Аймбетова попробовать свои силы на более высоком уровне. Не исключено, что в летнее межсезонье "Пахтакор" вернется к вопросу с трансфером игрока.

В настоящее время один из лучших бомбардиров сборной Казахстана в истории сыграл в составе "Адана Демирспор" пять матчей, однако результативными действиями не отметился.

"Пахтакор" является самым титулованным клубом Узбекистана. Команда 15 раз побеждала в чемпионате страны и 13 завоевывала Кубок Узбекистана. Также "Пахтакор" дважды выходил в полуфинал азиатской Лиги чемпионов и один раз побеждал в розыгрыше Кубка Содружества.