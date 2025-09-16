Суперкамбэком с 0:2 и драмой закончился матч клуба из Узбекистана в Лиге чемпионов

Завершился матч первого тура основного этапа азиатской Лиги чемпионов, в котором саудовский "Аль-Ахли" принимал узбекистанский "Насаф", передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Джидде (Саудовская Аравия) и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

При этом после первого тайма госте вели с преимуществом в два мяча. В составе "Насафа" дубль оформил Хусайн Норчаев (34-я и 41-я минута).

Однако после перерыва "Аль-Ахли" переломил ход игры и вырвал победу. Сначала Энзо Мийо (65-я и 66-я) ответил дублем и сравнял счёт, а затем Рияд Махрез (90+4) вывел хозяев вперед. Точку в матче 90+15-й поставил Мухаммад Сулейман.