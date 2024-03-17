Суарес зарешал без Месси и помог "Интер Майами" победить в МЛС

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Сегодня 09:44
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"Интер Майами" обыграл на выезде "Ди Си Юнайтед" в матче регулярного сезона МЛС, передают Vesti.kz.

Гости выиграли со счетом 3:1. У победителей дубль оформил уругвайский нападающий Луис Суарес (72-я минута, 85-я), еще один гол забил Леонардо Кампана (24-я). У проигравших отличился Джаред Страуд (14-я). При этом на 90-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве из-за удаления Педру Сантуша.

Суарес в семи официальных матчах за американский клуб забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

Аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси пропустил эту игру из-за травмы.

"Интер Майами" с 10 очками лидирует в таблице Восточной конференции, а "Ди Си Юнайтед" с 5 очками располагается на восьмой строчке.

Метки:
Месси Лионель США Футбол

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