Бразильский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире, передает Vesti.kz.

Согласно информации журналиста Алекса Крука, в "Аль-Насре" готовы подписать футболиста этой зимой. В саудовском гранде готовы платить звездному бразильцу порядка 650 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В "МЮ" игрок зарабатывает почти вдвое меньше – 350 тысяч фунтов.

По имеющимся данным, стоимость трансфера Каземиро в "Аль-Насре" составит порядка 30 миллионов евро. Трудовой договор с "МЮ" рассчитан до середины 2026 года.

Отметим, что главной звездой "Аль-Насра" является португальский форвард Криштиану Роналду. Он находится в хороших отношениях с Каземиро: они вместе выступали за мадридский "Реал" и "МЮ".

Добавим, что Каземиро является основным игроком сборной Бразилии.