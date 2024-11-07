Стало известно о потенциальном покупателе Максима Самородова из Европы

Австрийский "Штурм" продолжит следить за нападающим сборной Казахстана Максимом Самородовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В августе текущего года 22-летний футболист перешел в российский "Ахмат", за который успел сыграть 12 матчей во всех турнирах, забить один гол и сделать два ассиста.

До этого трансфера "Штурм" предлагал бывшему клубу Самородова – "Актобе" свыше 400 тысяч евро, однако "красно-белых" эта сумма в итоге не устроила.

Добавим, что за переход нападающего, играющего также на позиции вингера, "Ахмат" заплатил "Актобе" почти один миллион евро.

"Штурм" является четырехкратным и действующим чемпионом своей страны. Также клуб семь раз побеждал в Кубке Австрии и один раз – в Кубке Интертото.