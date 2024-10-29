Главный редактор France Football, являющего организатором вручения "Золотого мяча", Венсан Гарсия назвал причину, по которой награду получил полузащитник "Манчестер Сити" Родри, а не нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.

"Очевидно, Винисиус определенно пострадал от присутствия Беллингема и Карвахаля в пятерке лучших, потому что математически это отняло у него несколько очков. Это также подводит итоги сезона "Реала", в котором показали прекрасное выступление сразу несколько их футболистов, и жюри разделило свои решения между ними, что сыграло в пользу Родри", - приводит слова Гарсии Marca.

Напомним, в пятерке претендентов на "Золотой мяч"-2024 было сразу трое игроков "Реала": Винисиус, Дани Карвахаль и Джуд Беллингем.

В итоге обладателем престижной награды стал Родри, а Винисиус занял второе место в голосовании за награду. Далее расположились Беллингем, Карвахаль и Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").

"Золотой мяч"-2024: все победили номинаций и претенденты

Родри в минувшем сезоне выиграл чемпионат Англии, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА в составе "Сити", а со сборной Испании стал чемпионом Европы. Кроме того, испанца признали лучшим игроком Евро-2024.

Что касается Винисуаса, то бразилец в сезоне‑2023/24 с "Реалом" выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.