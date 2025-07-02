Стало известно о завершении карьеры Луиса Суареса

Легендарный уругвайский нападающий Луис Суарес задумался о завершении профессиональной карьеры, передают Vesti.kz.

По информации The Touchline, 38-летний форвард рассматривает вариант ухода из футбола по окончании текущего контракта, который истекает в декабре 2025 года.

Суарес, выступающий за американский клуб "Интер Майами", уже провел выдающуюся карьеру, поиграв за такие гранды, как "Барселона", "Ливерпуль" и "Атлетико". Сейчас он выступает вместе со своим другом Лионелем Месси, но, по всей видимости, близок к финальной точке своей футбольной главы.





По ходу выступления за майамский клуб уругваец не раз заявлял, что ему приходится играть через боль.

Окончательное решение пока не принято, однако источники, близкие к игроку, утверждают, что Суарес все чаще говорит о возможности повесить бутсы на гвоздь именно по завершении сезона.