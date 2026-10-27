Стало известно место нападающего американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионеля Месси в голосовании за "Золотой мяч"-2026, передают Vesti.kz.

39-летний форвард, являющийся абсолютным рекордсменом по числу "Золотых мячей", занял пятое место. Напомним, Месси выигрывал эту награду 8 раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Торжественная церемония награждения "Золотого мяча"-2026 от France Football состоялась накануне в Лондоне. Награду получил нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн, опередивший в голосовании Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля.

Топ-30 лучших футболистов мира по версии France Football выглядит так:

Харри Кейн ("Бавария", Англия);Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид,, Франция);Ламин Ямаль ("Барселона", Испания);Родри ("Манчестер Сити"/"Барселона", Испания);Лионель Месси ("Интер Майами", Аргентина);Хвича Кварацхелия ("ПСЖ", Грузия);Усман Дембеле ("ПСЖ", Франция);Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия);Майкл Олисе ("Бавария", Франция);Фабиан Руис ("ПСЖ", Испания);Джуд Беллингем ("Реал Мадрид", Англия);Пау Кубарси ("Барселона", Испания);Ашраф Хакими ("ПСЖ", Марокко);Витинья ("ПСЖ", Португалия);Деклан Райс ("Арсенал", Англия);Ферран Торрес ("ПСЖ", Испания);Винисиус Жуниор ("Челси"/"Реал Мадрид", Бразилия); Марк Кукурелья ("Реал" Мадрид, Испания);Жоау Невеш ("ПСЖ", Португалия);Вильям Пачо ("ПСЖ", Эквадор);Габриэл Магальяйнс ("Арсенал", Бразилия);Лаутаро Мартинес ("Интер", Аргентина);Нуну Мендеш ("ПСЖ", Португалия);Луис Диас ("Бавария", Колумбия);Маркиньос ("ПСЖ", Бразилия);Деотшанкюль Юпамекано ("Бавария", Франция);Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Португалия);Хулиан Киньонес ("Аль-Кадисия", Мексика);Садио Мане ("Аль-Наср", Сенегал);Вильям Салиба ("Арсенал", Франция).

"Золотой мяч" - 2026: объявлены победители всех номинаций





"Золотой мяч" ежегодно присуждается лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. В прошлом году обладателем награды стал форвард ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.