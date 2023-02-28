Стало известно, за кого голосовал Казахстан при выборе лучшего футболиста года от ФИФА

Стало известно, как распределили свои голоса главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев и капитан национальной команды Асхат Тагыберген в голосовании за лучшего футболиста года по версии ФИФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, Адиев назвал лучшим футболистом нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси. На второе место специалист поставил форварда сборной Франции и ПСЖ Килиана Мбаппе и на третье место - полузащитника "Реала" Луку Модрича.

Тагыберген также отдал первое место Месси и третье - Модричу, но на второе поставил Карима Бензема из "Реала".

Победителем в номинации стал Месси. Аргентинец в третий раз за карьеру получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА. До этого момента форвард был удостоен этой награды в 2009 и 2019 годах.

Итоги голосования на приз The Best лучшему игроку года выглядят следующим образом:

1. Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ) – 52 очка.

2. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ) – 44.

3. Карим Бензема (Франция, "Реал" Мадрид) – 34.

4. Лука Модрич (Хорватия, "Реал") – 28.

5. Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити"/"Боруссия" Дортмунд) – 24.

6. Садио Мане (Сенегал, "Бавария"/"Ливерпуль") – 19.

7. Хулиан Альварес (Аргентина, "Манчестер Сити"/"Ривер Плейт") – 17.

8. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ) – 15.

9. Неймар (Бразилия, ПСЖ) – 13.

10. Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити") – 10.

11. Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал") – 10.

12. Роберт Левандовски (Польша, "Барселона"/"Бавария") – 7.

13. Джуд Беллингем (Англия, "Боруссия" Дортмунд) – 3.

14. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль") – 2.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →