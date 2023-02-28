Стало известно, за кого голосовал Казахстан при выборе лучшего футболиста года от ФИФА

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 11:06
©twitter.com/WeAreMessi

Стало известно, как распределили свои голоса главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев и капитан национальной команды Асхат Тагыберген в голосовании за лучшего футболиста года по версии ФИФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, Адиев назвал лучшим футболистом нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси. На второе место специалист поставил форварда сборной Франции и ПСЖ Килиана Мбаппе и на третье место - полузащитника "Реала" Луку Модрича.

Тагыберген также отдал первое место Месси и третье - Модричу, но на второе поставил Карима Бензема из "Реала".

Победителем в номинации стал Месси. Аргентинец в третий раз за карьеру получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА. До этого момента форвард был удостоен этой награды в 2009 и 2019 годах.

Итоги голосования на приз The Best лучшему игроку года выглядят следующим образом:

1. Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ) – 52 очка.

2. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ) – 44.

3. Карим Бензема (Франция, "Реал" Мадрид) – 34.

4. Лука Модрич (Хорватия, "Реал") – 28.

5. Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити"/"Боруссия" Дортмунд) – 24.

6. Садио Мане (Сенегал, "Бавария"/"Ливерпуль") – 19.

7. Хулиан Альварес (Аргентина, "Манчестер Сити"/"Ривер Плейт") – 17.

8. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ) – 15.

9. Неймар (Бразилия, ПСЖ) – 13.

10. Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити") – 10.

11. Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал") – 10.

12. Роберт Левандовски (Польша, "Барселона"/"Бавария") – 7.

13. Джуд Беллингем (Англия, "Боруссия" Дортмунд) – 3.

14. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль") – 2.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по футболу ФИФА Месси Лионель

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:06
Мировой футбол
Стало известно, за кого голосовал Казахстан при выборе лучшего футболиста года от ФИФА
Сегодня , 08:19
Мировой футбол
Месси, Мбаппе, Холанд и другие звезды. Названа символическая сборная года по версии ФИФА
Сегодня , 08:03
Мировой футбол
Футболист с ампутированной ногой получил премию Пушкаша
Сегодня , 07:48
Мировой футбол
Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА
Вчера , 17:59
Мировой футбол
Хасбик подколол Роналду постом про Месси и взорвал Twitter
Вчера , 16:21
Мировой футбол
Бразильская супермодель получила работу в ФИФА
26 февраля, 14:46
Мировой футбол
Стало известно, кто получит приз The Best. Претендуют Месси, Мбаппе и Бензема
26 февраля, 09:00
Мировой футбол
Криштиану Роналду отреагировал на свой хет-трик за "Аль-Наср"
25 февраля, 23:56
Мировой футбол
Роналду оформил хет-трик за "Аль-Наср"
25 февраля, 21:09
Мировой футбол
"Челси" хочет подписать 15-летнего вундеркинда. Он считается одним из главных талантов Южной Америки
© 2008 - 2023 ТОО «EML»