Стало известно, когда Криштиану Роналду завершит карьеру

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о том, когда его бывший одноклубник форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду может завершить карьеру, сообщают Vesti.kz. Сейчас португальцу 39 лет.

"Я не могу раскрывать слишком много, но я немного поработал с Роналду и видел его за кулисами. Он будет играть столько, сколько захочет. Посмотрим, но я думаю, что он будет играть еще минимум три года", - сказал Фердинанд в эфире подкаста Rio Reacts.

Роналду выступает за саудовский клуб с 2023 года. Его официальный контракт истекает в следующем году, но сообщалось, что Криштиану продлит его еще на сезон.

В его карьере также были: "Спортинг" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реал" (Испания) и "Ювентус" (Италия).

За сборную Португалии он выступает с 2003 года, сыграв 212 матчей и забив 130 голов.