Стало известно, был ли у Месси конфликт с Мбаппе в ПСЖ

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Сегодня 13:29
©instagram.com/k.mbappe

Полузащитник "Атлетика" из Бильбао Андер Эррера, ранее выступавший за французский "Пари Сен-Жермен", высказался о бывшем одноклубнике Лионеле Месси. Также он ответил, был ли у аргентинца конфликт в команде с французским форвардом Килианом Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

"Как партнер по команде Месси превзошел все мои ожидания. Я очень восхищался им как футболистом, а потом как партнером по команде и как человеком я восхищаюсь им еще больше. У него никогда не было ни одного плохого жеста по отношению к кому-либо. У меня была возможность общаться с ним, ходить на ужин, видеть его семью. Они нормальные, обычные люди, а он - лучший в истории футбола с семью "Золотыми мячами.

Если у вас есть Лео, то все остальные находятся на шаг позади. Лео не нужно выступать, чтобы его уважали, как я могу повышать голос, если Лео этого не делает? Это ложь, что у него был разлад с Мбаппе. Я не понимаю, почему СМИ, чтобы похвалить одного, нужно убить другого. Месси - прирожденный победитель, он никогда не воспринимал задания как шутку. Он всегда старался быть лучшим, он серьезно относится ко всему. Без такого характера и отношения невозможно выиграть семь "Золотых мячей", -приводит слова Эрреры TyC Sports.

Напомним, что Месси решил продолжить карьеру в клубе MLS "Интер Майами". За ПСЖ он провел два сезона, забив 32 гола и отдав 34 результативные передачи в 75 матчах. 

Ранее аргентинский нападающий сделал горькое признание о своей карьере в ПСЖ.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Мбаппе Килиан

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