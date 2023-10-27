Стало известно, кто будет вручать "Золотой мяч". Победитель уже известен

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Вчера 17:36
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30 октября, в Париже, состоится церемония вручения "Золотого мяча". Этот приз, как пишут многие источники, достанется форварду "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионелю Месси, сообщают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, вручать "Золотой мяч" будет бывший нападающий "Челси" и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба. Он уже награждал Месси в 2019-м и 2021-м. Для аргентинца это будет восьмая награда.

Отметим, что принципиальный соперник Месси - Криштиану Роналду пять раз выигрывал "Золотой мяч".

В прошлом сезоне Месси провел 53 матча во всех турнирах на клубном уровне, забил 32 гола и отдал 25 голевых передач. До перехода в "Интер Майами" этим летом Лео два сезона провел в "Пари Сен-Жермене", а с 2003 по 2021 год играл за "Барселону".

В декабре 2022 года Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира.

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Метки:
Месси Лионель

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