30 октября, в Париже, состоится церемония вручения "Золотого мяча". Этот приз, как пишут многие источники, достанется форварду "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионелю Месси, сообщают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, вручать "Золотой мяч" будет бывший нападающий "Челси" и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба. Он уже награждал Месси в 2019-м и 2021-м. Для аргентинца это будет восьмая награда.

Отметим, что принципиальный соперник Месси - Криштиану Роналду пять раз выигрывал "Золотой мяч".

В прошлом сезоне Месси провел 53 матча во всех турнирах на клубном уровне, забил 32 гола и отдал 25 голевых передач. До перехода в "Интер Майами" этим летом Лео два сезона провел в "Пари Сен-Жермене", а с 2003 по 2021 год играл за "Барселону".

В декабре 2022 года Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира.