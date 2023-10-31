Стали известны места Бензема, Салаха и Кварацхелии в голосовании за "Золотой мяч"

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Журнал France Football продолжает публиковать результаты голосования за "Золотой мяч" 2023 года, сообщают Vesti.kz.

Церемония награждения "Золотого мяча" запланирована на 30 октября и пройдет в театре Шатле в Париже.

Вашему вниманию список игроков, расположившихся с 11 по 20 место. В их числе обладатель "Золотого мяча" 2022 года Карим Бензема, расположившийся ныне на 16 месте.

20. Лаутаро Мартинес ("Интер", сборная Аргентины);

19. Харри Кейн ("Тоттенхэм"/"Бавария", Англия);

18. Джуд Беллингем ("Боруссия" Д/«Реал», Англия);

17. Хвича Кварацхелия ("Наполи", Грузия);

16. Карим Бензема ("Реал"/"Аль-Иттихад", Франция);

15. Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина);

14. Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"/"Барселона", Германия);

13. Яссин Буну ("Севилья"/"Аль-Хиляль", Марокко);

12. Роберт Левандовски ("Барселона", Польша);

11. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет).

Ранее, были названы футболисты, занявшие с 21 по 30 места.

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Метки:
Салах Мохамед Левандовски Роберт

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