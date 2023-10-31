Журнал France Football продолжает публиковать результаты голосования за "Золотой мяч" 2023 года, сообщают Vesti.kz.
Церемония награждения "Золотого мяча" запланирована на 30 октября и пройдет в театре Шатле в Париже.
Вашему вниманию список игроков, расположившихся с 11 по 20 место. В их числе обладатель "Золотого мяча" 2022 года Карим Бензема, расположившийся ныне на 16 месте.
20. Лаутаро Мартинес ("Интер", сборная Аргентины);
19. Харри Кейн ("Тоттенхэм"/"Бавария", Англия);
18. Джуд Беллингем ("Боруссия" Д/«Реал», Англия);
17. Хвича Кварацхелия ("Наполи", Грузия);
16. Карим Бензема ("Реал"/"Аль-Иттихад", Франция);
15. Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина);
14. Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"/"Барселона", Германия);
13. Яссин Буну ("Севилья"/"Аль-Хиляль", Марокко);
12. Роберт Левандовски ("Барселона", Польша);
11. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет).
Ранее, были названы футболисты, занявшие с 21 по 30 места.