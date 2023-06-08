Стали известны детали контракта Месси с "Интер Майами"

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Сегодня 07:49
©ПСЖ

Контракт аргентинского нападающего Лионеля Месси с "Интер Майами" рассчитан на три года, сообщает Tyc Sports.

В соглашении есть пункт, по которому звездный футболист может уйти свободным агентом после двух первых сезонов. Если же стороны захотят, чтобы контракт действовал до 2026 года, они должны будут это обсудить.

Официальное подписание контракта Месси с "Интер Майами" состоится 1 июля.

Напомним, Месси объявил о своем уходе из парижского ПСЖ и решении продолжить карьеру в американской лиге МЛС. Также его хотели у себя видеть испанская "Барселона" и клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль".

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Метки:
Месси Лионель Футбольные трансферы США ПСЖ

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