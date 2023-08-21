Стала известна зарплата нового партнера Роналду в "Аль-Насре"

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Вчера 11:36
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Защитник английского "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт в ближайшее время станет игроком саудовского "Аль-Насра", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашения уже достигнуты как с клубом, так и с игроком. Испанец подпишет контракт до 2026 года, а "Сити" получит за игрока 30 миллионов евро.

Foot Mercato отмечает, что Ляпорт будет зарабатывать 25 миллионов евро за сезон.

Ляпорт уже прошел медосмотр и саудовский клуб скоро объявит о его подписании. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

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Ляпорт выступает за "МанСити" с 2018 года. За это время он выиграл с клубом 13 трофеев, включая Лигу чемпионов и пять титулов победителей АПЛ.

Ранее "Аль-Наср" подписал Садио Мане, Марцело Брозовича, Секо Фофана и Алекса Теллеса. В январе клуб усилился Криштиану Роналду.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Манчестер Сити Футбольные трансферы

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