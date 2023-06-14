Стала известна реакция Мбаппе на уход Месси из ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе прокомментировал уход Лионеля Месси из французской команды. Аргентинец решил продолжить карьеру в клубе MLS "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.
За ПСЖ Месси провел два сезона, забив 32 гола и отдав 34 результативные передачи в 75 матчах.
"Он один из величайших игроков в истории футбола. Это нехорошая новость, когда уходит такой игрок, как Месси.
Я не совсем понимаю, почему так много людей с облегчением восприняли его уход. Он не получил того уважения, которого заслуживал во Франции", - приводит слова Мбаппе итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее экс-футболист ПСЖ Андер Эррера рассказал, был ли у Месси конфликт с Мбаппе.
Между тем, Месси ответил, станет ли тренером после завершения игровой карьеры, а также назвал четверых игроков, с которыми чувствовал себя на поле наиболее комфортно.