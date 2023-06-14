Стала известна реакция Мбаппе на уход Месси из ПСЖ

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Сегодня 12:02
©instagram.com/leomessi

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе прокомментировал уход Лионеля Месси из французской команды. Аргентинец решил продолжить карьеру в клубе MLS "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

За ПСЖ Месси провел два сезона, забив 32 гола и отдав 34 результативные передачи в 75 матчах. 

"Он один из величайших игроков в истории футбола. Это нехорошая новость, когда уходит такой игрок, как Месси.

Я не совсем понимаю, почему так много людей с облегчением восприняли его уход. Он не получил того уважения, которого заслуживал во Франции", - приводит слова Мбаппе итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее экс-футболист ПСЖ Андер Эррера рассказал, был ли у Месси конфликт с Мбаппе.

Между тем, Месси ответил, станет ли тренером после завершения игровой карьеры, а также назвал четверых игроков, с которыми чувствовал себя на поле наиболее комфортно.

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Месси Лионель США

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