Стала известна новая команда Зидана

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам покинет свой пост после чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.

По информации Le Parisien, Дешам о своем решении планирует объявить сегодня, 8 января.

Его преемником называют бывшего наставника мадридского "Реала" Зинедина Зидана.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Он помог "трехцветным" выиграть чемпионат мира (2018) и Лигу наций УЕФА (2020/21). Также в его тренерской карьере были "Марсель", "Ювентус" и "Монако".

Зидан за свою тренерскую карьеру возглавлял лишь "Реал" в период 2016-2018 и 2019-2021 годов. Также он тренировал резервную команду "сливочных".

Чемпионат мира-2026 примут США, Канада и Мексика.