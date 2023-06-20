Стала известна дата дебюта Месси за новый клуб

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Стало известно, когда Лионель Месси проведет свой первый матч в составе "Интер Майами", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ожидается, что он выйдет на поле в майке клуба MLS 22 июля.

По информации ESPN, руководство американской команды ожидает, что Месси сыграет свой дебютный матч за новый клуб против мексиканской команды "Крус Асуль". Эта игра состоится в рамках группового этапа турнира Leagues Cup, где участвуют команды из MLS и мексиканского чемпионата.

Месси объявил о своем переходе в "Интер Майами" 7 июня. Его предыдущим клубом был французский ПСЖ, от которого он ушел по окончании прошлого сезона после истечения контракта.

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