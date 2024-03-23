Стал известен ответ Мбаппе на решение "Реала" лишить его мечты

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Сегодня 14:20
©PSG

Французский нападающий ПСЖ Киллиан Мбаппе ответил на вопрос, сыграет ли он на Олимпийских играх в Париже, передает Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Фабрицио Романо.

Соревнование пройдет с 26 июля по 11 августа этого года в столице Франции.

"Я всегда хотел выступить на Олимпийских играх, и мое желание не изменилось. Если я сыграю на Олимпийских играх, то это будет мечтой, но если мне не разрешат, то я буду делать то, что мне скажут. Решение по-прежнему остается за одним человеком, и он не сказал мне "да или нет", – сообщил Мбаппе.

Между тем, мадридский "Реал", который планирует подписать Киллиана летом, не хочет отпускать футболиста на турнир.Тем не менее, сам футболист намерен принять участие в олимпийском турнире.

Однако, президент Франции Эммануэль Макрон может вмешаться в ситуацию и убедить клуб отпустить 25-летнего нападающего на Олимпийские игры.

 

Метки:
Мбаппе Килиан Футбол Олимпиада-2024
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