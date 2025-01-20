Стал известен новый клуб Неймара

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар близок к возвращению в "Сантос", который уже сделал официальное предложение "Аль-Хилялю" об аренде, передают Vesti.kz.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, теперь "Сантос" ждет зеленого света от "Аль-Хиляля", сроки зависят от саудовского клуба.
Отмечается, что "Сантос" опережает "Чикаго Файр" в гонке за Неймара.
В 2017-м стал игроком "Пари Сен-Жермена", каталонский клуб в виде компенсации получил рекордные 222 миллиона евро.
В 2023-м бразилец подписал контракт с "Аль-Хилялем", сумма сделки составила 90 миллионов евро. Однако из-за травм провел всего три матча в чемпионате Саудовской Аравии.