Стал известен новый клуб Неймара

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар близок к возвращению в "Сантос", который уже сделал официальное предложение "Аль-Хилялю" об аренде, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, теперь "Сантос" ждет зеленого света от "Аль-Хиляля", сроки зависят от саудовского клуба.

Отмечается, что "Сантос" опережает "Чикаго Файр" в гонке за Неймара.

Неймар начинал карьеру в "Сантосе", за который играл в период 2009-2013 годов, после чего перешел в "Барселону" за 88 миллионов.

В 2017-м стал игроком "Пари Сен-Жермена", каталонский клуб в виде компенсации получил рекордные 222 миллиона евро.

В 2023-м бразилец подписал контракт с "Аль-Хилялем", сумма сделки составила 90 миллионов евро. Однако из-за травм провел всего три матча в чемпионате Саудовской Аравии.