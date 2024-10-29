В парижском театре "Шатле" состоялась церемония вручения "Золотого мяча"-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Обладателем награды стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри. Помимо трофеев в своем клубе, он выиграл Евро-2024 и был признан лучшим игроком турнира.

В финальной тройке Родри опередил игроков "Реала" Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

28-летний футболист, стал третьим испанцем получившим награду и первым представителем своей страны за 64 года, ставшим лауреатом "Золотого мяча".

Ранее этот приз завоевывали Альфредо Ди Стефано (1957, 1959) и Луис Суарес (1960).



Отметим, ранее появилась инсайдерская информация, согласно которой, Родри был назван новым обладателем награды. Хотя, до этого, фаворитом на приз называли Винисиуса Жуниора. По этой причине, футболисты и руководство "Реала" проигнорировали церемонию награждения в Париже.

С десятое по пятое место заняли следующие футболисты: Харри Кейн, Тони Кроос, Ламин Ямаль, Лаутаро Мартинес, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

Места с 30-го по 11-е заняли следующие игроки: Артем Довбик, Матс Хуммельс, Алекс Гримальдо, Витинья, Деклан Райс, Коул Палмер, Вильям Салиба, Рубен Диаш, Антонио Рюдигер, Букайо Сака, Хакан Чалханоглу, Мартин Эдегор, Эмилиано Мартинес, Федерико Вальверде, Гранит Джака, Нико Уильямс, Адемола Лукман, Дани Ольмо, Флориан Вирц и Фил Фоден соответственно.

Среди женщин второй раз подряд лучшей по версии France Football была признана полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Айтана Бонмати.