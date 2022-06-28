Соперник "Тобола" по Лиге чемпионов разгромил немецкий клуб

©Fradi.hu
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Сегодня 23:47

Соперник "Тобола" по Лиге чемпионов венгерский "Ференцврош" на предсезонных сборах нанес поражение немецкому "Карлсруэ", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контрольный матч в Австрии завершился со счетом 4:1 в пользу венгерской команды. Дубль в составе клуба Станислава Черчесова оформил Степан Лончар. По одному голу на счету Адама Траоре и Форчуна Бэсси. У "Карлсруэ", который выступает во второй немецкой Бундеслиге отличился Филип Хайзе.

Напомним, что "Тоболу" 6 июля примет "Ференцварош" в Костанае. Ответная встреча пройдет 14 июля в Будапеште. 

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Метки:
Тобол ФК Лига чемпионов Венгрия

Футбол Мировой футбол
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