Смешно и странно. Месси раскритиковали за отказ встретится с Джо Байденом

Бывший игрок сборной США Алекси Лалас раскритиковал капитана "Интер Майами" Лионеля Месси за игнорирование церемонии вручения Президентской медали свободы в Белом доме, сообщают Vesti.kz.

Президент США Джо Байден удостоил этой престижной награды 19 человек, включая самого Месси. Однако аргентинский футболист решил не присутствовать на церемонии. По сообщениям СМИ, вместо поездки в Вашингтон Месси отправился в Аргентину, где встретился с бывшими одноклубниками из "Ньюэллс Олд Бойз".

"Было смешно и странно наградить Месси этой медалью. Но если ты принимаешь эту честь, то должен найти способ добраться до Вашингтона", - написал Лалас в соцсети.

Месси наградили президентской медалью. Подробности

37-летний Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. В нынешнем сезоне аргентинец сыграл за свой клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 18 результативными передачами.