Скончался легенда футбола Франц Беккенбауэр

Новости спорта Футбол Мировой футбол
8 января 22:43
©DFB

На 79-м году жизни скончался легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр, сообщают Vesti.kz.

Большую часть своей карьеры он провел в немецкой "Баварии" с которой четырежды становился чемпионом страны, трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов и побеждал в Кубке обладателей кубков.

Со сборной ФРГ Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира (1974) и Европы (1972). Его называли одним из лучших защитников 20 века. Он единственный игрок этой позиции, который дважды получал "Золотой мяч" - в 1974 и 1976 годах.

В качестве тренера "Кайзер" привел сборную Германии к победе на чемпионате мира 1990 года.

Метки:
Утраты Германия

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