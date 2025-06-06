Сколько зарабатывает охрана Криштиану? Бывший телохранитель шокировал цифрами

Хичман Бухари, четыре года охранявший одного из самых известных футболистов планеты Криштиану Роналду, приоткрыл завесу над своими доходами, сообщают Vesti.kz со ссылкой на telecinco.es.

По его словам, Роналду щедро оплачивал его услуги - около 850 фунтов стерлингов или свыше 1000 евро в день.

Экс-охранник вспоминает, что работа с Роналду требовала полной концентрации, ведь рядом с форвардом всегда толпились фанаты, репортеры и охотники за сенсацией.

"Он лучший босс, с которым я когда-либо работал. У нас были хорошие взаимоотношения. Работать с ним – это не то же самое, как работать с кем-то, кому угрожают смертью или похищением. У нас были глупые инциденты с папарацци и сумасшедшими фанатами, но ничего серьезного", – сказал Хичман Бухари.

Напомним, в карьере Роналду был португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус". Сейчас Роналду выступает за саудовский "Аль-Наср".



