Туринский "Ювентус" заинтересован в подписании 22-летнего крайнего нападающего "Манчестер Юнайтед" Мэйсона Гринвуда, передает Vesti.kz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, кроме "Ювентуса", еще несколько клубов Европы проявляют интерес к Гринвуду.

В данный момент Гринвуд играет за испанский "Хетафе" на правах аренды. Однако, владеющий им "Манчестер Юнайтед", рассматривает вариант продажи футболиста.

Казахстанским болельщикам Гринвуд известен по противостоянию "Манчестер Юнайтед" с "Астаной" в рамках группового раунда Лиги Европы сезона 2019/2020. В домашней игре, английский клуб одержал победу, а автором единственного гола оказался именно Мэйсон.

Напомним, в нынешнем сезоне Гринвуд принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.