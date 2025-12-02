Скандальный матч европейского чемпионата пройдет с одним болельщиком

В 14-м туре Эредивизие "Аякс" на "Йохан Кройф Арене" принимает "Гронинген" — но этот матч особенный, сообщают Vesti.kz.

Игра станет доигровкой встречи, сорванной 30 ноября после того, как болельщики слишком активно использовали пиротехнику. После инцидента лига решила завершить поединок при пустых трибунах. Почти пустых — потому что один зритель всё же будет допущен.

Этим зрителем станет Питер — тяжело больной поклонник "Аякса", для которого посещение матча любимой команды было последним желанием. 30 ноября его привезли на стадион, но игра продлилась всего две минуты прежде, чем её остановили. История Питера тронула руководство лиги, и было принято исключительное решение: разрешить ему присутствовать на доигровке 2 декабря, несмотря на полный запрет на зрителей.

Начало матча "Аякс" — "Гронинген" назначено на 18:30 по времени Казахстана.