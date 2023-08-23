"Схватился за пах". В США прокомментировали инцидент с поцелуем на чемпионате мира

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Вчера 16:22
©Кадр из видео

Бывшая полузащитница сборной США Меган Рапино прокомментировала действия президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, когда он поцеловал соотечественницу Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения на чемпионате мира среди женщин в Австралии и Новой Зеландии, сообщают Vesti.kz.

Рубиалес сначала крепко обнял Эрмосо, а после поцеловал ее в губы, за что подвергся критике со стороны футбольной общественности.

"Там была и другая фотография, свидетельствующая о глубоком уровне женоненавистничества и сексизма в этой федерации и в этом человеке (Луис Рубиалес), который после финального свистка просто схватился за пах. Что это за перевернутый мир, в котором мы живем? На самой большой сцене, где вы должны праздновать, Дженни (Эрмосо) подвергается физическому насилию со стороны этого парня", - приводит слова Рапино The Atlantic.

Отметим, что Рубиалес впоследствии публично извинился за этот поцелуй.

Сборная Испании стала победителем мундиаля, обыграв в финале Англию - 1:0. Решающий гол на 29-й минуте забила Ольга Кармона, которой спустя несколько часов сообщат печальную новость.

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Футбол Чемпионат мира по футболу США
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