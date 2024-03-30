Шушеначев вышел на замену и забил победный гол за израильский клуб

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Сегодня 19:59
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Казахстанский нападающий Артур Шушеначев отличился в матче чемпионата Израиля, сообщают Vesti.kz.

Нападающий "Хапоэля" (Беэр-Шева) отличился в матче 27-го тура Плей-офф чемпионов в ворота "Хапоэля" из Хайфы.

Клуб из Беэр-Шевы вышел вперед на 22-й минуте после гола Алона Тургемана. На 55-й минуте Гай Меламед сравнял счет. Шушеначев, появившийся на поле на 60-й минуте вместо Тургемана, отличился на 77-й минуте. 

Отметим, что клуб Шушеначева с шестой минуты играл в меньшинстве после удаления Антонио Сефера.

"Хапоэль" (Беэр-Шева) занимает третье место, набрав 52 очка.

Напомним, что это второй гол казахстанского форварда за израильский клуб: в феврале он отличился в матче с "Маккаби" (Петах-Тиква) в рамках 22-го чемпионата Израиля.

Метки:
Артур Шушеначев Израиль Казахстан

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