Шушеначев помог израильскому клубу попасть в топ-3 чемпионата

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Вчера 22:52
©ФК "Хапоэль"

"Хапоэль" (Беэр-Шева) выиграл у "Ашдода" в матче 26 тура чемпионата Израиля, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Хапоэля". Единственный гол на третьей добавленной к первому тайму время забил Амир Ганах.

Нападающий сборной Казахстана Артур Шушеначев, начинавший встречу на скамейке запасных, появился на поле на 68 минуте. Теперь на счету казахстанца семь матчей и один гол.

Благодаря этой победе клуб казахстанца вошел в топ-3 Суперлиги Израиля. Сейчас у "Хапоэля" 49 очков и третья строчка. При этом, у идущего следом "Хапоэля" из Хайфы 47 баллов и один матч в запасе.

У "Ашдода" 22 очка и предпоследнее 13 место.

Метки:
Артур Шушеначев Израиль Футбол

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