Шушеначев получил оценку за победный гол в чемпионате Израиля

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Казахстанский нападающий Артур Шушеначев отличился за "Хапоэль" (Беэр-Шева) в домашнем матче чемпионата Израиля, сообщают Vesti.kz.

Случилось это в рамках 27-го тура против "Хапоэля" из Хайфы. При счете 1:1 Шушеначев вышел на замену на 60-й минуте и забил победный гол на 77-й - 2:1.

За отведенное время на поле казахстанец получил 7,3 от Sofascore. Это второй результат в команде. Самой высокой оценки удостоился его одноклубник по линии обороны Эйтан Тиби - 7,6, а самой низкой - нападающий Антонио Сефер, заработавший удаление на шестой минуте - 3.0.

Для Артура это второй гол в семи матчах за нынешний клуб в израильском чемпионате. 

Напомним, Шушеначев перешел в "Хапоэль" из "Кайрата" 6 февраля. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 232 тысячи евро, а контракт с ним был подписан до 30 июня 2027 года.

В карьере форварда также был "Тараз", воспитанником которого он является. В сборную Казахстана начал вызываться с 2021 года, а до этого играл за национальные команды до 19 и 21 года.

Метки:
Артур Шушеначев Израиль Футбол Казахстанцы за границей

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