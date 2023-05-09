Сезон без трофея? Клуб Роналду допустил еще одну осечку в Саудовской Аравии

Новости спорта Футбол Мировой футбол
9 мая 07:24
©ФК "Аль-Наср"

"Аль-Наср", за который выступает звездный португальский нападающий Криштиану Роналду, допустил очередную осечку на финише сезона в премьер-лиге Саудовской Аравии. Теперь за четыре тура до конца чемпионата команда отстает от лидера уже на пять очков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне "Аль-Наср" дома сыграл вничью с "Аль-Халиджем", который всего на три очка опережает зону вылета - 1:1. 38-летний Роналду провел на поле всю игру, однако единственный гол в составе хозяев на свой счет записал испанский защитник Альваро Гонсалес.

Узнав об осечке конкурентов, лидеры чемпионата в лице "Аль-Иттихада" разнесли дома "Абху" - 4:0. Теперь, после 26 туров из 30, на счету этого клуба 62 очка, а в активе "Аль-Насра" всего 57 баллов. Впереди еще четыре тура, но крайне маловероятно, что лидеры разбазарят имеющееся преимущество. 

В ходе этого сезона клуб Роналду также был остановлен в полуфинале Суперкубка и в четвертьфинале Кубка короля Саудовской Аравии. Таким образом первый сезон пятикратного обладателя "Золотого мяча" в этой стране рискует стать безтрофейным.

Напомним, что Роналду перебрался в стан "Аль-Насра" в конце 2022 года. В 16 матчах ха клуб во всех турнирах он забил 12 голов и отметился двумя ассистами. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Футбол Роналду Криштиану Португалия Саудовская Аравия

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 13:29
Мировой футбол
Дани Алвесу снова отказали в освобождении из тюрьмы
9 мая, 21:22
Мировой футбол
Роналду "нашел" нового главного тренера для "Аль-Насра"
9 мая, 20:45
Мировой футбол
Месси предложили 500 миллионов евро в год. Лео дал согласие на переход
9 мая, 19:32
Мировой футбол
Отказываться от 200 миллионов аморально - Платини о переходе Роналду в "Аль-Наср"
9 мая, 18:35
Мировой футбол
Лионель Месси определился с новым клубом
9 мая, 17:22
Мировой футбол
Появились новости о будущем Месси
9 мая, 16:30
Мировой футбол
Стала известна рекордная зарплата Месси в саудовском клубе
9 мая, 15:56
Мировой футбол
Роналду отказался от селфи после провального матча. Инцидент попал на видео
9 мая, 14:21
Мировой футбол
Месси и Левандовски поговорили о "Барселоне"
9 мая, 09:40
Мировой футбол
Месси получил спортивный "Оскар"-2022
© 2008 - 2023 ТОО «EML»