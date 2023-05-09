Сезон без трофея? Клуб Роналду допустил еще одну осечку в Саудовской Аравии

"Аль-Наср", за который выступает звездный португальский нападающий Криштиану Роналду, допустил очередную осечку на финише сезона в премьер-лиге Саудовской Аравии. Теперь за четыре тура до конца чемпионата команда отстает от лидера уже на пять очков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне "Аль-Наср" дома сыграл вничью с "Аль-Халиджем", который всего на три очка опережает зону вылета - 1:1. 38-летний Роналду провел на поле всю игру, однако единственный гол в составе хозяев на свой счет записал испанский защитник Альваро Гонсалес.

Узнав об осечке конкурентов, лидеры чемпионата в лице "Аль-Иттихада" разнесли дома "Абху" - 4:0. Теперь, после 26 туров из 30, на счету этого клуба 62 очка, а в активе "Аль-Насра" всего 57 баллов. Впереди еще четыре тура, но крайне маловероятно, что лидеры разбазарят имеющееся преимущество.

В ходе этого сезона клуб Роналду также был остановлен в полуфинале Суперкубка и в четвертьфинале Кубка короля Саудовской Аравии. Таким образом первый сезон пятикратного обладателя "Золотого мяча" в этой стране рискует стать безтрофейным.

Напомним, что Роналду перебрался в стан "Аль-Насра" в конце 2022 года. В 16 матчах ха клуб во всех турнирах он забил 12 голов и отметился двумя ассистами.