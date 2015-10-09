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Сенсация! Роналду готов вернуться в европейский клуб

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Сенсация! Роналду готов вернуться в европейский клуб ©x.com/AlNassrFC

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду может вернуться в мадридский "Реал" ради участия в Клубном чемпионате мира, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sky Sports.

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Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду может вернуться в мадридский "Реал" ради участия в Клубном чемпионате мира, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sky Sports.

ФИФА введет специальные трансферные окна с 1 по 10 июня, а также во время самого турнира в США, позволяя клубам заявлять новых игроков на короткий срок. Команды смогут подписывать футболистов исключительно для участия в КЧМ, после чего отпускать их без обязательств продления контракта.

Поскольку "Аль-Наср" не сумел пробиться в турнир, Роналду рассматривает возможность временного возвращения в "Реал", чтобы вновь сыграть за королевский клуб. По данным источника, эта идея очень привлекает португальскую звезду.

Ранее сообщалось, что Роналду ради участия в Клубном чемпионате мира может сыграть вместе с Лионелем Месси за "Интер Майами".

В нынешнем сезоне Роналду провел 33 матча за "Аль-Наср", забив 28 голов и отдав четыре результативные передачи. Контракт форварда с саудовским клубом действует до июня 2025 года, а его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Добавим, соревнования примут США, а матчи пройдут с 15 июня по 13 июля 2025 года.

Групповая стадия состоит из восьми квартетов по четыре команды, однако состав участников изменился: ФИФА исключила мексиканский клуб "Леон" из-за конфликта с регламентом – у него оказался общий владелец с другим участником турнира, "Пачукой".

Со списком групп можно ознакомится по этой ссылке.

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