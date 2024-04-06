Сенсационный матч "Баварии" поставил ее на грань исторического провала

Новости спорта Футбол Мировой футбол
6 апреля 22:08
©ФК "Бавария"

Уже в следующем туре немецкой Бундеслиги "Байер" может впервые в истории стать чемпионом страны, передает Vesti.kz.

Это произошло из-за того, что "Бавария" сенсационно проиграла "Хайденхайму" со счетом 2:3, а "Байер" обыграл берлинский "Унион" (1:0).

Таким образом, "Байер" увеличил отрыв от мюнхенцев в турнирной таблице Бундеслиги до 16 очков. Командам осталось провести по шесть игр, то есть каждая может набрать по 18 зачетных баллов. Это означает, что "Байер" может стать чемпионом уже в следующем туре.

Отметим, что "Бавария" была бессменным чемпионом Германии с 2012 года.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Метки:
Бавария Футбол
Новости
Сегодня , 21:17
Мировой футбол
Бывший напарник Зайнутдинова сравнил Месси и Роналду
Сегодня , 20:29
Мировой футбол
Роналду? "Золотой мяч" получил неожиданного фаворита
Сегодня , 19:59
Мировой футбол
Месси круче Роналду? Названы самые опасные игроки в атаке
Сегодня , 18:38
Мировой футбол
Жозе Моуринью вынесли неутешительный вердикт
Сегодня , 13:03
Мировой футбол
Мбаппе захотел свергнуть Роналду и Месси
Сегодня , 09:43
Мировой футбол
Легенду "Реала" решили вернуть к Месси
Сегодня , 00:18
Мировой футбол
Гол на первой минуте решил исход матча команды Шушеначева
Вчера , 21:58
Мировой футбол
Европейский гранд потерпел крупнейший разгром в своей истории
Вчера , 15:12
Мировой футбол
В "Ювентусе" сделали признание о Роналду
Вчера , 14:27
Мировой футбол
Зайнутдинова "выставили на трансфер" после гола на 95-й минуте
© 2008 - 2024 ТОО «EML»