В сборной Греции назвали причину неудачи Казахстана в плей-офф за попадание на Евро

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Голкипер английского "Ноттингем Форест" и сборной Греции Одиссеас Влаходимос в интервью сайту Meta-ratings.kz рассказал, за счет чего удалось обыграть сборную Казахстана, передает Vesti.kz.

В полуфинале Лиги наций за единственную путевку на чемпионат Европы в Париже, казахстанцы проиграли Греции с крупным счетом – 0:5. Этот матч проходил в столице Греции - Афинах.

"Мы знали о сильных сторонах сборной Казахстана. Ваша команда – нелегкий соперник, которая провела хороший отборочный цикл на ЕВРО в прошлом году. Я доволен игрой своей команды. За счет чего удалось победить? Мы начали играть активно с первых минут и забили ранний гол, после чего было легко довести дело до логического завершения", – сказал грек.

Назван решающий момент в разгроме Казахстана от Греции

Отметим, что греки вышли в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024 где сыграют против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси. Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил Грузии в полуфинале Лиги наций.

 

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