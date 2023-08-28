Сборная Саудовской Аравии объявила о назначении Манчини на пост главного тренера

Пресс-служба сборной Саудовской Аравии по футболу объявила о назначении на пост главного тренера Роберто Манчини, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Николо Скира, соглашение заключено до 2026 года, а зарплата специалиста составит 20 миллионов евро в год.

Напомним, 58-летний Манчини возглавлял сборную Италии с мая 2018 по август 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Европы-2020. Также он тренировал итальянские "Лацио" и "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай" и российский "Зенит".

Ранее сообщалось, что Манчини покинул сборную Италии из-за разногласий с президентом федерации футбола Габриэлем Гравиной.