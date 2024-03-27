Сборная Португалии с Роналду потерпела фиаско

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Сегодня 07:05
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Футболисты сборной Португалии потерпели поражение от Словении в товарищеском матче, прошедшем в Любляне, передают Vesti.kz.

Гости уступили со счетом 0:2. В составе хозяев поля отличились Адам Черин (72-я минута) и Тими Элшник (80-я).

Как итог, у Португалии прервалась беспроигрышная серия из 11 матчей. Последний раз команда проигрывала 10 декабря 2022 года, уступив сборной Марокко в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. 

Звезда португальской сборной Криштиану Роналду отыграл весь матч, но результативными действиями не отметился.

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