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В Саудовской Аравии нацелились на Месси: новое противостояние с Роналду на горизонте

В Саудовской Аравии нацелились на Месси: новое противостояние с Роналду на горизонте
©instagram.com/leomessi

Саудовский "Аль-Хиляль" уже несколько месяцев работает над тем, чтобы подписать форварда "Пари Сен-Жермена" Лионеля Месси, передают Vesti.kz.

Как отмечает журналист Ромена Молина, "Аль-Хиляль" надеется уговорить Месси заключить соглашение и тем самым хочет возродить противостояние аргентинца с португальцем Криштиану Роналду, выступающим за другой саудовский клуб - "Аль-Наср".

Как известно, Месси и Роналду соперничали между собой, когда выступали в Ла Лиге за "Барселону" и "Реал" соответственно.

Отметим, что Месси недавно прилетал в Саудовскую Аравию, за что был наказан клубом. При этом "Аль-Хиляль" готов предложить футболисту рекордную зарплату в 400 миллионов долларов в год.

В то же время у него есть еще один вариант продолжения карьеры - аргентинца зовут обратно в "Барселону".

Контракт Лионеля с ПСЖ истекает этим летом, парижане уже приняли решение о его будущем после несанкционированной отлучки в Саудовскую Аравию.

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Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану Саудовская Аравия ПСЖ

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